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20:43 (мск), источник: Sputnik.by

Поисками Максима Мархалюка в пятницу начнет заниматься ЦентрСпас

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Поисками 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще будут заниматься подготовленные специалисты и координаторы ПСО «ЦентрСпас», сообщил в четверг ПСО «Ангел».

Источник: Sputnik.by

Поиски мальчика в пуще в районе деревни Новый Двор (Свислочский район) продолжаются уже 13 суток. На месте находятся многочисленные волонтеры, сотрудники милиции и МЧС.

«Сотрудниками МЧС и МВД принято решение, что с 29 сентября в поисках будут принимать участие подготовленные специалисты и координаторы ПСО “ЦентрСпас”, местные жители и добровольцы», — сказали в «Ангеле».

Там также сообщили, что для осмотра территорий будут комплектоваться группы численностью до 50−60 человек.

«Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК», — сказали в ПСО.

Ранее Следственный комитет возбудил по факту пропажи мальчика уголовное дело. Сейчас поисковики констатируют, что шансы найти мальчика живым с каждым днем уменьшаются.

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