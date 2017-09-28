Поисками Максима Мархалюка в пятницу начнет заниматься ЦентрСпас

Источник: Sputnik.by

Поиски мальчика в пуще в районе деревни Новый Двор (Свислочский район) продолжаются уже 13 суток. На месте находятся многочисленные волонтеры, сотрудники милиции и МЧС.

«Сотрудниками МЧС и МВД принято решение, что с 29 сентября в поисках будут принимать участие подготовленные специалисты и координаторы ПСО “ЦентрСпас”, местные жители и добровольцы», — сказали в «Ангеле».

Там также сообщили, что для осмотра территорий будут комплектоваться группы численностью до 50−60 человек.

«Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК», — сказали в ПСО.