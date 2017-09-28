Четвертая газель провалила попытку проехать под мостом с баннером «Осторожно! Низкий мост»
Под мостом на Софийской улице с баннером «Осторожно! Низкий мост. Газель не проедет!» уже в четвертый раз за сентябрь 2017 «Газель» не проехала.
Под мостом на Софийской улице с баннером «Осторожно! Низкий мост. Газель не проедет!» уже в четвертый раз за сентябрь 2017 «Газель» не проехала.
«В том же месте, в тот же час», — так прокомментировал ДТП очевидец.
Напомним, что до этого в сентября проехать под мостом пытались три «Газели».