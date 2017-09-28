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21:39 (мск), источник: ivbg.ru

Четвертая газель провалила попытку проехать под мостом с баннером «Осторожно! Низкий мост»

Под мостом на Софийской улице с баннером «Осторожно! Низкий мост. Газель не проедет!» уже в четвертый раз за сентябрь 2017 «Газель» не проехала.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В том же месте, в тот же час», — так прокомментировал ДТП очевидец.

Напомним, что до этого в сентября проехать под мостом пытались три «Газели».

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