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20:53 (мск), источник: ТАСС

Женщина с ребенком упали с трапа при выходе из самолета в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Женщина с ребенком упали с трапа при выходе из самолета в петербургском аэропорту Пулково. В аэропорту ждут скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в больницу, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управляющей аэропортом компании.

Источник: РИА "Новости"

«После подачи самоходного трапа к борту, прибывшему из Москвы, при выходе из самолета произошло падение с трапа двух пассажиров: женщины и ребенка. Медики аэропорта оперативно доставили пассажиров в здравпункт для оказания первой помощи. В настоящее время ожидается прибытие городской скорой для доставки пассажиров одну из больниц Санкт-Петербурга», — отметили в компании, не уточнив состояние пострадавших.

В настоящее время причины падения выясняются. Другие пассажиры не пострадали.

В управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу ТАСС сообщили, что сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту падения гражданки и ее малолетнего ребенка с трапа самолета. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметил собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, пострадали женщина 1973 года рождения и ребенок 2016 года рождения, они госпитализированы. Падение произошло с трапа самолета «Аэробус», прибывшего из столицы.

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