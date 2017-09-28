Женщина с ребенком упали с трапа при выходе из самолета в Пулково

«После подачи самоходного трапа к борту, прибывшему из Москвы, при выходе из самолета произошло падение с трапа двух пассажиров: женщины и ребенка. Медики аэропорта оперативно доставили пассажиров в здравпункт для оказания первой помощи. В настоящее время ожидается прибытие городской скорой для доставки пассажиров одну из больниц Санкт-Петербурга», — отметили в компании, не уточнив состояние пострадавших.
В настоящее время причины падения выясняются. Другие пассажиры не пострадали.
В управлении на транспорте МВД по
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, пострадали женщина 1973 года рождения и ребенок 2016 года рождения, они госпитализированы. Падение произошло с трапа самолета «Аэробус», прибывшего из столицы.