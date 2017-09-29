Экипаж теплохода «70 лет Победы» вновь подозревают в контрабанде

В дальневосточной столице таможенники возбудили четыре дела об административном правонарушении. В контрабанде подозревают троих членов экипажа теплохода «70 лет Победы». На борту обнаружили тайник с вещами, которые везли на продажу.

Теплоход прибыл в краевую столицу из приграничного города Фуюань. Правоохранители обнаружили товары, скрытые от таможенного контроля в тайнике — нефтяной цистерне. Там хранились джинсы, различные автомобильные запчасти, алкоголь и морепродукты общим весом около 400 килограммов. Члены экипажа поместили тайник в трюме машинного отделения.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, нарушителям вновь грозят штрафы. Сейчас товар изъяли, он находится в камере хранения до судебного решения. Специалисты устанавливают точную стоимость найденных вещей.