Экипаж теплохода «70 лет Победы» вновь подозревают в контрабанде
Таможенники нашли на борту цистерну с незадекларированным товаром.
Таможенники нашли на борту цистерну с незадекларированным товаром.
В дальневосточной столице таможенники возбудили четыре дела об административном правонарушении. В контрабанде подозревают троих членов экипажа теплохода «70 лет Победы». На борту обнаружили тайник с вещами, которые везли на продажу.
Теплоход прибыл в краевую столицу из приграничного города Фуюань. Правоохранители обнаружили товары, скрытые от таможенного контроля в тайнике — нефтяной цистерне. Там хранились джинсы, различные автомобильные запчасти, алкоголь и морепродукты общим весом около 400 килограммов. Члены экипажа поместили тайник в трюме машинного отделения.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало об аналогичном случае, который вскрылся в этом году. Во время досмотра теплохода «70 лет Победы», которое должно было из краевого центра проследовать в Фуюань, сотрудники таможни обнаружили в тайнике 330 килограммов лишайника. Краснокнижную контрабанду изъяли, а на членов экипажа завели дела об административном правонарушении.