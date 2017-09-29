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03:14 (мск), источник: Восток Медиа

Экипаж теплохода «70 лет Победы» вновь подозревают в контрабанде

Таможенники нашли на борту цистерну с незадекларированным товаром.

В дальневосточной столице таможенники возбудили четыре дела об административном правонарушении. В контрабанде подозревают троих членов экипажа теплохода «70 лет Победы». На борту обнаружили тайник с вещами, которые везли на продажу.

Теплоход прибыл в краевую столицу из приграничного города Фуюань. Правоохранители обнаружили товары, скрытые от таможенного контроля в тайнике — нефтяной цистерне. Там хранились джинсы, различные автомобильные запчасти, алкоголь и морепродукты общим весом около 400 килограммов. Члены экипажа поместили тайник в трюме машинного отделения.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, нарушителям вновь грозят штрафы. Сейчас товар изъяли, он находится в камере хранения до судебного решения. Специалисты устанавливают точную стоимость найденных вещей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало об аналогичном случае, который вскрылся в этом году. Во время досмотра теплохода «70 лет Победы», которое должно было из краевого центра проследовать в Фуюань, сотрудники таможни обнаружили в тайнике 330 килограммов лишайника. Краснокнижную контрабанду изъяли, а на членов экипажа завели дела об административном правонарушении.

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