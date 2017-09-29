Получив наследство, житель Приморья отправился в суд

В Пожарском районе перед судом предстанет 44-летний местный житель, который хранил боеприпасы и взрывчатые вещества в своем гараже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято 48 патронов к огнестрельному нарезному оружию и взрывчатое вещество — дымный порох, общей массой 467 граммов.

По словам мужчины, в наследство он принял гаражный бокс, в котором при уборке обнаружил боеприпасы и взрывчатые вещества. Однако о данной находке мужчина в отдел полиции не сообщил и не сдал найденное.

В отношении гражданина возбуждены уголовные дела (Незаконные приобретение и хранение боеприпасов) и (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

В ходе дознания по уголовному делу в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.