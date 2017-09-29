ФСБ задержала начальника МВД Камчатки

Источник: РИА "Новости"

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в Хабаровск для дачи показаний. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Александр Сидоренко был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту, когда вернулся из отпуска, и сразу отправлен в Хабаровск», — сообщил собеседник.

В УМВД России по Камчатскому краю, УФСБ России по Камчатскому краю и в следственном управлении СКР региона данную информацию официально не подтверждают и не опровергают. Вместе с тем, сегодня на официальном сайте камчатского управления полиции Александр Сидоренко исчез из списка руководящего состава ведомства.

По данным ряда камчатских СМИ, причиной задержания 54-летнего генерал-майора могло стать расследование уголовного дела о махинациях при строительстве вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском.