ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
Александр Сидоренко был задержан в аэропорту, когда вернулся из отпуска.
Александр Сидоренко был задержан в аэропорту, когда вернулся из отпуска.
«Александр Сидоренко был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту, когда вернулся из отпуска, и сразу отправлен в Хабаровск», — сообщил собеседник.
В УМВД России по Камчатскому краю, УФСБ России по Камчатскому краю и в следственном управлении СКР региона данную информацию официально не подтверждают и не опровергают. Вместе с тем, сегодня на официальном сайте камчатского управления полиции Александр Сидоренко исчез из списка руководящего состава ведомства.
Александр Сидоренко возглавил МВД Камчатского края в январе 2011 года, до этого он с 2002 года занимал должность начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Коми, а также был исполняющим обязанности начальника криминальной милиции республики. Службу в органах внутренних дел он начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Куратовского райисполкома города Сыктывкара.