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07:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Ушёл из дома в полночь и не вернулся житель Новосибирска

Ведутся поиски пропавшего.

25 сентября в Новосибирске около 24.00 пропал Кабанов Артем Николаевич 1992 г. До сих пор информации о его месторасположении нет.

Как сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, мужчина собирался в командировку в Омск. Он должен был добраться до автовокзала, где его ждала заказная машина.

Родственники не могут связаться с руководством парня, потому что не знают где он работал. Сейчас поиски ведутся по нескольким регионам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−09−11.

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