Ушёл из дома в полночь и не вернулся житель Новосибирска

25 сентября в Новосибирске около 24.00 пропал Кабанов Артем Николаевич 1992 г. До сих пор информации о его месторасположении нет.

Как сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, мужчина собирался в командировку в Омск. Он должен был добраться до автовокзала, где его ждала заказная машина.

Родственники не могут связаться с руководством парня, потому что не знают где он работал. Сейчас поиски ведутся по нескольким регионам.

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