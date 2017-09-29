Ушёл из дома в полночь и не вернулся житель Новосибирска
Ведутся поиски пропавшего.
Ведутся поиски пропавшего.
25 сентября в Новосибирске около 24.00 пропал Кабанов Артем Николаевич 1992 г. До сих пор информации о его месторасположении нет.
Как сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, мужчина собирался в командировку в Омск. Он должен был добраться до автовокзала, где его ждала заказная машина.
Родственники не могут связаться с руководством парня, потому что не знают где он работал. Сейчас поиски ведутся по нескольким регионам.
Если вам