Водитель Subaru спровоцировал массовое ДТП в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 сен — Sputnik. Один человек пострадал в результате массового ДТП в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

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Со слов очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Шарипова. Со слов очевидцев, у горящего красным сигналом светофора остановился автомобиль Mitsubishi Montero, а за ним остановилась Lada Priora.

На полном ходу в Priora врезался автомобиль Subaru Outback. От удара Lada Priora откинуло в стоящую впереди Mitsubishi Montero. В ДТП пострадал один человек, с различными травмами его госпитализировали.

Выяснилось, что водитель Subaru находился в сильном алкогольном опьянении, и у него не было водительских прав. По его словам, на него якобы напали двое неизвестных и под угрозой пистолета он допустил ДТП. С места происшествия эти два пассажира скрылись.