Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Лучшие снимки Cassini
06:45 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае автомобилист засудил мэрию за разбитое лобовое стекло

На его машину упала ветка тополя.

Источник: AP 2017

Суд обязал муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» города Шарыпово заплатить компенсацию автомобилисту, чья машина была повреждена упавшей с дерева веткой. В марте 2016 года шарыповец за рулем автомобиля Subaru Legasy Outback двигался по одной из улиц города, когда на его автомобиль упала большая ветка со стоящего рядом тополя и повредила лобовое стекло, правое зеркало заднего вида и правую переднюю боковую стойку автомобиля.

Мужчина обратился в суд, ответчиком назначили муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» города Шарыпово, в чьи обязанности входила обрезка деревьев.

Было установлено, что ответчик исполнил свои обязанности ненадлежащим образом: «Деревья вдоль дороги были старыми, их должны были спилить, однако городские службы этого не сделали», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

Суд постановил взыскать со «Службы городского хозяйства» в пользу автомобилиста 77,4 тысячи рублей: 74,9 тысячи рублей за ремонт автомобиля, а также 2,5 тысячи рублей за уплату госпошлины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В последние дни сентября красноярцам обещают мокрый снег и прохладу
Уроки туризма и первый в городе аквапарк: пятница в Красноярске
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь