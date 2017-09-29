В Красноярском крае автомобилист засудил мэрию за разбитое лобовое стекло
На его машину упала ветка тополя.
На его машину упала ветка тополя.
Суд обязал муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» города Шарыпово заплатить компенсацию автомобилисту, чья машина была повреждена упавшей с дерева веткой. В марте 2016 года шарыповец за рулем автомобиля Subaru Legasy Outback двигался по одной из улиц города, когда на его автомобиль упала большая ветка со стоящего рядом тополя и повредила лобовое стекло, правое зеркало заднего вида и правую переднюю боковую стойку автомобиля.
Мужчина обратился в суд, ответчиком назначили муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» города Шарыпово, в чьи обязанности входила обрезка деревьев.
Было установлено, что ответчик исполнил свои обязанности ненадлежащим образом: «Деревья вдоль дороги были старыми, их должны были спилить, однако городские службы этого не сделали», — рассказала
Суд постановил взыскать со «Службы городского хозяйства» в пользу автомобилиста 77,4 тысячи рублей: 74,9 тысячи рублей за ремонт автомобиля, а также 2,5 тысячи рублей за уплату госпошлины.