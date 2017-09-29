В Красноярском крае автомобилист засудил мэрию за разбитое лобовое стекло

Суд обязал муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» города Шарыпово заплатить компенсацию автомобилисту, чья машина была повреждена упавшей с дерева веткой. В марте 2016 года шарыповец за рулем автомобиля Subaru Legasy Outback двигался по одной из улиц города, когда на его автомобиль упала большая ветка со стоящего рядом тополя и повредила лобовое стекло, правое зеркало заднего вида и правую переднюю боковую стойку автомобиля.