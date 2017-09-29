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06:35 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин не смог скрыться в Биробиджане от судимости за грабежи

Фигурант пытался избежать наказание за нападения на предприятия.

В дальневосточной столице под суд отправили местного жителя, который пытался ограбить продуктовый магазин, а затем напал на офис быстрых займов. Скрыться в Биробиджане у злоумышленника не получилось, его доставили в Хабаровск и заключили под стражу.

Первое преступление 27-летний безработный мужчина совершил Индустриальном районе. Он зашёл под видом покупателя в продуктовый магазин на улице Павла Морозова. Угрожая продавцу пистолетом, злоумышленник попытался похитить деньги из кассы, но сотрудница мгновенно закрыла аппарат и убежала в подсобное помещение. Налётчику пришлось уйти ни с чем.

Через два дня мужчина напал с ножом на офис микрофинансовой организации, расположенный в Железнодорожном районе. Добычей фигуранта стали порядка пяти тысяч рублей. Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что в 2016 году обвиняемый обращался в этот офис, чтобы получить займ. Менеджер уверенно описала приметы нападавшего и указала его анкетные данные.

Правоохранители узнали, что обвиняемый выехал в соседний Биробиджан. Там фигурант тоже напал на офис организации быстрых займов, причинив ущерб около 45 тысяч рублей. Мужчину удалось задержать, при нём нашли нож и похищенные деньги, часть которых он успел потратить на личные нужды. Раньше он уже отбывал наказания в местах заключения за имущественные преступления. В начале июня 2017 года ему дали условный срок за незаконное лишение человека свободы. До вынесения нового приговора обвиняемый будет находится под стражей.

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