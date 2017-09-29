Хабаровчанин не смог скрыться в Биробиджане от судимости за грабежи

В дальневосточной столице под суд отправили местного жителя, который пытался ограбить продуктовый магазин, а затем напал на офис быстрых займов. Скрыться в Биробиджане у злоумышленника не получилось, его доставили в Хабаровск и заключили под стражу.

Первое преступление 27-летний безработный мужчина совершил Индустриальном районе. Он зашёл под видом покупателя в продуктовый магазин на улице Павла Морозова. Угрожая продавцу пистолетом, злоумышленник попытался похитить деньги из кассы, но сотрудница мгновенно закрыла аппарат и убежала в подсобное помещение. Налётчику пришлось уйти ни с чем.

Через два дня мужчина напал с ножом на офис микрофинансовой организации, расположенный в Железнодорожном районе. Добычей фигуранта стали порядка пяти тысяч рублей. Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что в 2016 году обвиняемый обращался в этот офис, чтобы получить займ. Менеджер уверенно описала приметы нападавшего и указала его анкетные данные.