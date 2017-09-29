15-летнего Виталия Кутузова ищут всем Новосибирском
Подросток со шрамом над глазом пропал в Новосибирске. Полиция и волонтеры просят всех неравнодушных людей помочь в поисках 15-летнего Виталия Кутузова.
Подросток со шрамом над глазом пропал в Новосибирске. Полиция и волонтеры просят всех неравнодушных людей помочь в поисках 15-летнего Виталия Кутузова.
Местонахождение мальчика неизвестно с 26 сентября, когда он ушел из своего дома в Октябрьском районе. Известно, что подросток теряется не впервые. Родители обратились за помощью в полицию, к поискам также присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
В день исчезновения Виталий был одет в серую куртку, синие трико, синие кроссовки с белой подошвой, черную вязаную шапку. При себе имел черную сумку.
Приметы подростка: рост 170−174 сантиметра, худощавое телосложение,
Всех, кто обладает
Как правило, практически все пропадающие в Новосибирске дети по разным причинам самостоятельно уходят из дома. В июле в Новосибирске была объявлена в розыск 13-летняя Аиза Усубалиева. Спустя четыре дня девочку вернули домой — ребенка увидела в маршрутке и опознала бдительная женщина.