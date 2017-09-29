15-летнего Виталия Кутузова ищут всем Новосибирском

Местонахождение мальчика неизвестно с 26 сентября, когда он ушел из своего дома в Октябрьском районе. Известно, что подросток теряется не впервые. Родители обратились за помощью в полицию, к поискам также присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В день исчезновения Виталий был одет в серую куртку, синие трико, синие кроссовки с белой подошвой, черную вязаную шапку. При себе имел черную сумку.

Приметы подростка: рост 170−174 сантиметра, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы. Над левым глазом у мальчика расположен шрам, на левой руке — татуировка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Виталии Кутузове, просят сообщить по телефону 8−800−700−54−52 (бесплатно по РФ) или 112.

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