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09:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают искать 27-летнего Дмитрия Рязанова

Мужчина пропал больше месяца назад.

27-летнего Дмитрия Рязанова последний раз видели возле дома в ночь с 7 на 8 августа в селе Месягутово. Он ушел из дома в неизвестном направлении, сообщила мама Дмитрия. При этом 16 августа телефон молодого человека был включен, но дозвониться до него так и не удалось.

Был одет: в ветровку (как на фото), черно-синие джинсы, кроссовки серо- салатовые и футболку черно- салатового цвета.

Источник: Комсомольская правда

Если у вас есть достоверная информация о местонахождении Дмитрия, необходимо сообщить в дежурную часть полиции или его маме, Наталье — 89649608569.

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