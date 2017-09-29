В Башкирии продолжают искать 27-летнего Дмитрия Рязанова

27-летнего Дмитрия Рязанова последний раз видели возле дома в ночь с 7 на 8 августа в селе Месягутово. Он ушел из дома в неизвестном направлении, сообщила мама Дмитрия. При этом 16 августа телефон молодого человека был включен, но дозвониться до него так и не удалось.