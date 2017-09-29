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06:56 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровская студентка хотела дать взятку, а оплатила нужды мошенника

Нечестный посредник потратил деньги на себя и потерял зачётную книжку.

Студентка одного из хабаровских вузов хотела оплатить оценку деньгами, а не заработать своими знаниями. Она передала 30 тысяч рублей за свою отметку и ещё 28 тысяч — за положительный табель одногруппницы. Средства цели не достигли: посредник оказался мошенником, и теперь они оба отправились под суд.

У третьекурсницы, которая обучалась на заочной форме, возникли проблемы со сдачей экзаменов и зачётов по отдельным предметам. Опасаясь отчисления из вуза, она стала искать способ получить оценки без фактической сдачи. Другие студенты рассказали, что один из сотрудников учебного заведения за оплату может помочь и попросить преподавателей поставить положительные оценки без проверки знаний по предметам, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Студентка обратилась к этому работнику, чтобы тот посодействовал в получении положительных оценок за экзамен и зачёты, а также защиту курсового проекта. За такую услугу посредник предложил заплатить 30 тысяч рублей. Эту сумму он якобы намеревался передать преподавателям в виде взятки. Одновременно студентка попросила за сокурсницу, на что сотрудник вуза потребовал передать ему 28 тысяч рублей. На самом деле мужчина не собирался давать взятку, а потратил 58 тысяч на свои нужды.

Прокуратура Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки, которая покушалась дать взятку. Свою вину студентка признала в полном объёме и дала изобличающие «посредника» показания, а также объяснила, что зачётные книжки мужчина потерял и ей не вернул. Уголовное дело направили в Краснофлотский районный суд для рассмотрения по существу. «Посредник» тоже стал фигурантом — по статье «Мошенничество».

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