Хабаровская студентка хотела дать взятку, а оплатила нужды мошенника

Студентка одного из хабаровских вузов хотела оплатить оценку деньгами, а не заработать своими знаниями. Она передала 30 тысяч рублей за свою отметку и ещё 28 тысяч — за положительный табель одногруппницы. Средства цели не достигли: посредник оказался мошенником, и теперь они оба отправились под суд.

У третьекурсницы, которая обучалась на заочной форме, возникли проблемы со сдачей экзаменов и зачётов по отдельным предметам. Опасаясь отчисления из вуза, она стала искать способ получить оценки без фактической сдачи. Другие студенты рассказали, что один из сотрудников учебного заведения за оплату может помочь и попросить преподавателей поставить положительные оценки без проверки знаний по предметам, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Студентка обратилась к этому работнику, чтобы тот посодействовал в получении положительных оценок за экзамен и зачёты, а также защиту курсового проекта. За такую услугу посредник предложил заплатить 30 тысяч рублей. Эту сумму он якобы намеревался передать преподавателям в виде взятки. Одновременно студентка попросила за сокурсницу, на что сотрудник вуза потребовал передать ему 28 тысяч рублей. На самом деле мужчина не собирался давать взятку, а потратил 58 тысяч на свои нужды.