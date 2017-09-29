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09:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Росгвардии назвали ложными сообщения о массовом минировании объектов в Новосибирской области

По данным ведомства, «заминированными» оказались более 40 объектов, сообщили в пресс-службе.

В Росгвардии назвали ложными сообщения о массовом минировании объектов в Новосибирской области, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-служба Росгвардии по Сибири.

«В Новосибирской области проверено более 40 объектов, на каждый выезжали сотрудники Росгвардии. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. В Иркутске и Иркутской области также ничего не обнаружили», — заявил собеседник агентства.

Напомним, накануне днем под удар «телефонных террористов» попали ряд ключевых объектов инфраструктуры, среди них аэропорт, Заксобрание, ТЭЦ-5, ряд торговых центров, школ, детских садов.

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