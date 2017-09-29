В Росгвардии назвали ложными сообщения о массовом минировании объектов в Новосибирской области, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-служба Росгвардии по Сибири.

«В Новосибирской области проверено более 40 объектов, на каждый выезжали сотрудники Росгвардии. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. В Иркутске и Иркутской области также ничего не обнаружили», — заявил собеседник агентства.