В Красноярском крае бухгалтер за год украла больше миллиона рублей
Женщина использовала служебное положение, чтобы похищать деньги.
Женщина использовала служебное положение, чтобы похищать деньги.
В Ирбейском районе Красноярского края полицейские задержали бухгалтера сельсовета по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в
В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по ней составляет 6 лет лишения свободы.
В настоящее время расследование продолжается, оперативники устанавливают все обстоятельства преступления. Добавим, женщина погасила большую часть причиненного ущерба.