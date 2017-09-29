В Красноярском крае бухгалтер за год украла больше миллиона рублей

В Ирбейском районе Красноярского края полицейские задержали бухгалтера сельсовета по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе полиции, с января по ноябрь 2015 года женщине удалось похитить больше 1,1 млн рублей. 52-летняя злоумышленница использовала служебное положение, тайно присваивая деньги. Полицейские пояснили, что женщина украла деньги не за один раз: оперативники установили три эпизода хищения.