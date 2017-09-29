В Невьянске возбуждено дело о мошенничестве с соцвыплатами многодетным семьям

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Установлено, что в период с 2013 по 2014 годы житель области путем обмана похитил денежные средства в сумме свыше 7 млн рублей, предназначенные для 8 многодетных семей в качестве социальных выплат на строительство жилья», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в региональный Фонд жилищного строительства предоставлялись заведомо ложные сведения о фактическом строительстве жилых домов, которое, как подтверждено в ходе проверки, на самом деле не велось.