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07:51 (мск), источник: Nakanune.ru

В Невьянске возбуждено дело о мошенничестве с соцвыплатами многодетным семьям

Невьянская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении многодетным семьям социальных выплат из областного бюджета для строительства жилых помещений.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Установлено, что в период с 2013 по 2014 годы житель области путем обмана похитил денежные средства в сумме свыше 7 млн рублей, предназначенные для 8 многодетных семей в качестве социальных выплат на строительство жилья», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в региональный Фонд жилищного строительства предоставлялись заведомо ложные сведения о фактическом строительстве жилых домов, которое, как подтверждено в ходе проверки, на самом деле не велось.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры.

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