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07:35 (мск), источник: СуперОмск

Омский инспектор МЧС скрыл от налоговой 9 земельных участков жены

В ходе проверки транспортная прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в Центре госинспекции по маломерным судам МЧС по Омской области.

Оказалось, что руководитель Большереченского инспекторского участка не указал в справке о доходах за 2016 год сведения о семи жилых и нежилых помещениях, а также девяти земельных участках, находящихся в собственности его жены. Аналогично он поступил в отчете о доходах за 2015 год.

В результате начальник Центра ГИМС получил представление транспортного прокурора и уволил главу Большереченского инспекторского участка в связи с утратой доверия, что предполагается пунктом 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса.

Тем не менее экс-инспектор не согласился с увольнением и обратился в Первомайский райсуд с требованием восстановления на рабочем месте. Однако, суд поддержал прокуратуру и признал увольнение законным, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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