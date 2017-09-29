Омский инспектор МЧС скрыл от налоговой 9 земельных участков жены

Оказалось, что руководитель Большереченского инспекторского участка не указал в справке о доходах за 2016 год сведения о семи жилых и нежилых помещениях, а также девяти земельных участках, находящихся в собственности его жены. Аналогично он поступил в отчете о доходах за 2015 год.