Омский инспектор МЧС скрыл от налоговой 9 земельных участков жены
В ходе проверки транспортная прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в Центре госинспекции по маломерным судам МЧС по Омской области.
В ходе проверки транспортная прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в Центре госинспекции по маломерным судам МЧС по Омской области.
Оказалось, что руководитель Большереченского инспекторского участка не указал в справке о доходах за 2016 год сведения о семи жилых и нежилых помещениях, а также девяти земельных участках, находящихся в собственности его жены. Аналогично он поступил в отчете о доходах за 2015 год.
В результате начальник Центра ГИМС получил представление транспортного прокурора и уволил главу Большереченского инспекторского участка в связи с утратой доверия, что предполагается пунктом 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса.
Тем не менее