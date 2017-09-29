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07:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ищут водителя, сбившего школьницу на «зебре»

Девочка отказалась от медпомощи на месте, однако затем обратилась к врачам.

Сотрудники красноярской полиции ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе. Инцидент произошел еще 21 сентября, однако о нем стало известно только сейчас.

По данным ГИБДД, около 18:20 на ул. Пионерской правды в районе остановки «Оптика» мужчина на белом седане наехал на 15-летнюю школьницу. Ребенок отказался от медицинской помощи, после чего автомобилист сел в свою машину и уехал, не оставив контактных данных. Спустя некоторое время девочке все-таки потребовалась помощь врачей.

Сотрудники ДПС просят всех, кто видел ДТП или располагает информацией о нем, обратиться в полицию по телефонам: 127, 226−83−87 и 8−923−312−01−39. Полицейские напоминают, что в случае наезда на пешехода водитель обязан обратиться в дежурную часть ГИБДД, даже если пострадавший не имеет претензий. В противном случае после обращения гражданина в больницу действия водителя будут квалифицированы как оставление места ДТП.

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