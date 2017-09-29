В Красноярске ищут водителя, сбившего школьницу на «зебре»

Сотрудники красноярской полиции ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе. Инцидент произошел еще 21 сентября, однако о нем стало известно только сейчас.

По данным ГИБДД, около 18:20 на ул. Пионерской правды в районе остановки «Оптика» мужчина на белом седане наехал на 15-летнюю школьницу. Ребенок отказался от медицинской помощи, после чего автомобилист сел в свою машину и уехал, не оставив контактных данных. Спустя некоторое время девочке все-таки потребовалась помощь врачей.