В Красноярске ищут водителя, сбившего школьницу на «зебре»
Девочка отказалась от медпомощи на месте, однако затем обратилась к врачам.
Девочка отказалась от медпомощи на месте, однако затем обратилась к врачам.
Сотрудники красноярской полиции ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе. Инцидент произошел еще 21 сентября, однако о нем стало известно только сейчас.
По данным ГИБДД, около 18:20 на ул. Пионерской правды в районе остановки «Оптика» мужчина на белом седане наехал на 15-летнюю школьницу. Ребенок отказался от медицинской помощи, после чего автомобилист сел в свою машину и уехал, не оставив контактных данных. Спустя некоторое время девочке
Сотрудники ДПС просят всех, кто видел ДТП или располагает информацией о нем, обратиться в полицию по телефонам: 127, 226−83−87 и 8−923−312−01−39. Полицейские напоминают, что в случае наезда на пешехода водитель обязан обратиться в дежурную часть ГИБДД, даже если пострадавший не имеет претензий. В противном случае после обращения гражданина в больницу действия водителя будут квалифицированы как оставление места ДТП.