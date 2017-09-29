Эксперты: африканская чума свиней может попасть в Красноярский край

Источник: РИА "Новости"

Африканская чума свиней (АЧС) может попасть из Омской области в Красноярский край. Это произойдет, если заболевание перейдет на популяцию дикого кабана. Об этом заявил заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин.

«Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей с неблагополучным регионом. В случае попадания инфекции в популяцию дикого кабана в Омской области африканская чума свиней может распространиться и на другие регионы, в том числе и Красноярский край. Риски попадания инфекции в эту популяцию достаточно высоки», — приводит слова Иголкина ТАСС.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание распространилось на большой территории, из-за чего в регионе ввели режим ЧС. Чтобы локализовать распространение инфекции, власти приняли решение создать специальные карантинные зоны, где отчуждены более 16 тысяч животных.