Эксперты: африканская чума свиней может попасть в Красноярский край
Сейчас АЧС распространена почти по всей Омской области.
Сейчас АЧС распространена почти по всей Омской области.
Африканская чума свиней (АЧС) может попасть из Омской области в Красноярский край. Это произойдет, если заболевание перейдет на популяцию дикого кабана. Об этом заявил заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин.
«Красноярский край находится в зоне высокого риска
АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание распространилось на большой территории,
АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. ТАСС добавляет, что в острой форме заболевание убивает 100% животных, а