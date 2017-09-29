ГИБДД поймала пьяного угонщика, катавшего друзей по центру Челябинска

Челябинский гаишники изъяли у пьяного водителя ВАЗ-2106, угнанный в Сосновском районе, — молодые люди катались по центру города ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 29 сентября, под утро экипаж ГИБДД, дежуривший на улице Худякова, обратил внимание на подозрительный ВАЗ и остановил его. Ветровое стекло водительской двери было разбито. Кроме того, автомобиль был заведен без ключей в замке зажигания. Документов на транспортное средтсво водитель предоставить не смог.

«Установлено, что 24-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. С ним было двое пассажиров, молодых людей 22 и 26 лет. Как выяснилось, ВАЗ числиться в угоне в Сосновском районе», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.