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07:28 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане создадут механизм для предупреждения пыток в тюрьмах

Таким образом власти страны намерены предупредить нарушение прав и свобод человека правоохранительными органами во время оперативно-розыскной деятельности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане началась работа по созданию национального превентивного механизма предупреждения пыток, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Его разработка предусмотрена «дорожная картой» по продвижению инициатив Узбекистана, выдвинутых на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Работу в этом направлении координирует уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмен).

Планируется, что создаваемый механизм позволит усилить работу по проведению беспрепятственного мониторинга учреждений исполнения наказания, мест содержания под стражей и специальных приемников на предмет изучения обеспечения там прав и свобод человека, гарантированных законодательством.

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Также в нем будет предусмотрен особый порядок рассмотрения обращений лиц, задержанных и заключенных под стражу, подвергнутых административному аресту и осужденных к лишению свободы, в том числе жалоб о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

«Для создания оптимального инструментария омбудсмен планирует обобщить имеющийся опыт в данной сфере, всестороннее и детально изучить международную практику. Принятие Положения о национальном превентивном механизме будет способствовать предупреждению нарушений прав и свобод человека в ходе осуществления правоохранительными органами оперативно-розыскной деятельности и выполнения ими задач по исполнению наказания, гармонизации национального законодательства и практики с нормами международно-правовых актов», — отметили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Сегодня в законодательстве уже сформирована определенная правовая база для непосредственного участия омбудсмена в работе по предупреждению пыток. Так, например, задержанные лица имеют право направлять ему обращения в письменной форме или телеграммы без ограничения их количества. При этом обращения, направляемые в адрес омбудсмена, не подвергаются цензуре.

Администрация учреждений по исполнению наказания, мест содержания под стражей и специальных приемников направляют эти обращения в запечатанном виде не позднее двадцати четырех часов, а телеграммы немедленно. Ответ не подлежит просмотру и незамедлительно доставляется заявителю.

При рассмотрении жалоб, а также при проверке по собственной инициативе случаев нарушения прав, свобод и законных интересов граждан уполномоченный имеет право беспрепятственно посещать учреждения по исполнению наказания, места содержания под стражей и специальные приемники.

Администрация обязана обеспечить омбудсмену необходимые условия для беспрепятственной и конфиденциальной встречи и беседы с лицами, находящимися под стражей, которые производятся наедине в условиях, позволяющих сотрудникам данных учреждений видеть их, но не слышать.

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