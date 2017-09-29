Спасатели прекратили искать пропавших в Хабаровском крае вахтовиков
Сотрудники МЧС России исследователи территорию всего один день.
Сотрудники МЧС России исследователи территорию всего один день.
В Хабаровском крае сотрудники МЧС России свернули поиски пропавших вахтовиков, которые ушли в море 19 сентября. Спасатели вместе с работниками артели осмотрели больше 200 километров территории, но так и не смогли найти мужчин.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», вахтовики ушли на моторной лодке от морского буксира и не вернулись. Их коллеги организовали собственные поиски, однако они результатов не принесли. В воскресенье, 24 сентября, с вертолёта Ми-8, принадлежащего артели, удалось увидеть лодку пропавших. Её мотор оказался в неисправном состоянии, людей рядом не было. Для проведения поисков в район Ульбанского залива вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту, плавсредствами, гидрокостюмами, необходимым для работ оборудованием и снаряжением.
По информации
Поиски не дали результата. С сегодняшнего дня, 29 сентября, работы будут вестись силами артели и местных жителей.