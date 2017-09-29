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08:22 (мск), источник: Восток Медиа

Спасатели прекратили искать пропавших в Хабаровском крае вахтовиков

Сотрудники МЧС России исследователи территорию всего один день.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС России свернули поиски пропавших вахтовиков, которые ушли в море 19 сентября. Спасатели вместе с работниками артели осмотрели больше 200 километров территории, но так и не смогли найти мужчин.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», вахтовики ушли на моторной лодке от морского буксира и не вернулись. Их коллеги организовали собственные поиски, однако они результатов не принесли. В воскресенье, 24 сентября, с вертолёта Ми-8, принадлежащего артели, удалось увидеть лодку пропавших. Её мотор оказался в неисправном состоянии, людей рядом не было. Для проведения поисков в район Ульбанского залива вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту, плавсредствами, гидрокостюмами, необходимым для работ оборудованием и снаряжением.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели 28 сентября провели воздушную разведку, а также обошли прилегающую территорию и объехали местность на автомобилях «Урал». Всего за сутки они осмотрели семь квадратных километров береговой линии, 50 квадратных километров лесополосы, 70 квадратных километров акватории залива и впадающих в него рек.

Поиски не дали результата. С сегодняшнего дня, 29 сентября, работы будут вестись силами артели и местных жителей.

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