Прокуратура проверяет обстоятельства взрыва газа в Красновишерске
ПЕРМЬ, ФедералПресс, 29 сентября. По факту взрыва газа в Красновишерске прокуратура района организовала проверку, сообщает
ПЕРМЬ, ФедералПресс, 29 сентября. По факту взрыва газа в Красновишерске прокуратура района организовала проверку, сообщает
Как сообщал «ФедералПресс», 28 сентября, в квартире жилого дома по ул. Сосновой взорвалась газовоздушная смесь. Выбило стекла и двери. Несущие конструкции дома не пострадали, 64-летний хозяин жилья госпитализирован с ожогами 70% поверхности тела.
Прокурор района по данному инциденту провел совещание с контролирующими органами.