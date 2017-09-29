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07:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прокуратура проверяет обстоятельства взрыва газа в Красновишерске

ПЕРМЬ, ФедералПресс, 29 сентября. По факту взрыва газа в Красновишерске прокуратура района организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как сообщал «ФедералПресс», 28 сентября, в квартире жилого дома по ул. Сосновой взорвалась газовоздушная смесь. Выбило стекла и двери. Несущие конструкции дома не пострадали, 64-летний хозяин жилья госпитализирован с ожогами 70% поверхности тела.

Прокурор района по данному инциденту провел совещание с контролирующими органами.

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