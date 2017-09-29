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07:46 (мск), источник: Om1.ru

Омские зоозащитники требуют наказать женщину, убившую щенков на глазах у детей

Омичи разделились на два лагеря: привыкшие к деревенским реалиям не удивляются такому отношению к ненужному помету собаки, а другие приходят в ужас от подобных методов и требуют привлечь к ответственности жестокую хозяйку.

Омские любители и защитники животных намерены добиться справедливости и наказания для женщины, убившей щенков прямо на глазах у двух девочек.

Инцидент произошел 27 августа в селе Пушкино Омского района. Ольга Баркова заметила двух плачущих 10-летних девочек. Девушка выяснила, что девочки гладили двух щенков, живущих на одном из участков.

Однако хозяйка забрала у них щенков и убила одного за другим — держа за задние лапки, била об забор. В живых остался третий щенок, однако его судьба на данный момент не известна. Не исключено, что его ждала та же печальная участь. Зоозащитникам пока не удалось его забрать с участка.

Инцидент шокировал не только 10-летних девочек, ставших свидетелями жестокой сцена, но и зоозащитников, и омичей, прочитавших о случившемся в соцсетях. Сейчас зоозащитники намерены добиться того, чтобы хозяйка щенков понесла наказание за содеянное.

Елена Олюнина, директор благотворительного фонда помощи животным «Общий мир»:

— Боюсь, мы получим вновь пример того, как останется безнаказанная жестокость. Нет закона, защищающего живых существ, способных чувствовать и боль, и страх от неадекватных людей. Нет закона, который позволил бы наказывать людей, преступивших черту разумности. Есть 245 статья, но захотят ли правоохранительные органы действовать? Достаточно ли для них будет того, что 2 ребенка получили психологическую травму на всю жизнь и, еще не менее страшное — пример, что зло можно творить безнаказанно, что в стране нет защиты от убийц и неадекватов.

Со слов Олюниной, она уже написала заявления в прокуратуру и полицию с просьбой расследовать происшествие. Заявление намеревается подать и Ольга Баркова, заставшая девочек в слезах из-за жестокой сцены. Однако в полиции порталу Om1.ru, что заявлений по факту жестокого обращения с животными в селе Пушкино не поступало.

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