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07:51 (мск), источник: ТАСС

Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК

Ранее о задержании Александра Сидоренко сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко, подозреваемый в злоупотреблениях должностными полномочиями, задержан следователями СК России. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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«Следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, задержан начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу о задержании Сидоренко сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Как отмечается в сообщении СК, следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Сидоренко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сидоренко задержан в рамках уголовного дела о нецелевом расходовании средств, выявленном сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Еще в апреле 2016 года сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России были выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю. В частности, нарушения обнаружены при строительстве одного из объектов управления.
Ирина Волк
Официальный представитель МВД

По собранным сотрудниками МВД России материалам ГСУ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

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«В ходе его расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю Сидоренко задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности», — сказала Волк.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сидоренко возглавил УМВД Камчатского края в январе 2011 года, до этого он с 2002 года занимал должность начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Коми, а также был исполняющим обязанности начальника криминальной милиции республики. Службу в органах внутренних дел он начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Куратовского райисполкома города Сыктывкара.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Вячеслав Вячеслав
Он слишком много знал.
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