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08:18 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске будут судить обвиняемого в смертельном ДТП на Байкальской

Обвиняемый неоднократно нарушал ПДД.

В Иркутске обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом на улице Байкальской предстанет перед судом. Расследование уголовного дела по факту дорожной трагедии завершено, сообщает пресс-служба МВД региона.

Авария произошла 25 июля 2017 года около 9 часов 30 минут на улице Байкальская в иркутском микрорайоне Солнечный. Здесь столкнулись автомобили «Тойота Марк II» и «Датсун Мидо». В результате ДТП 71-летний пассажир «Датсуна» скончался, женщина-пассажирка и водитель пострадали.

Полицейские установили, что водитель автомобиля «Тойота Марк II» совершал поворот в сторону грузового аэропорта, а водитель автомобиля «Датсун Мидо» следовал по главной дороге по направлению к улице Ширямова. Выяснилось, что водитель «Тойоты» в 2016 году судом был лишен водительских прав за нетрезвую езду. За четыре года водительского стажа молодой человек нарушал ПДД около 20 раз. Большая их часть — это превышение скоростного режима.

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