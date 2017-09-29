Мужчина попал в больницу после взрыва газа в поселке под Новосибирском
Пострадавший госпитализирован с ожогами, причиной пожара называют утечку газа, рассказали в МЧС.
Пострадавший госпитализирован с ожогами, причиной пожара называют утечку газа, рассказали в МЧС.
Мужчина попал в больницу после взрыва газа в поселке под Новосибирском, об этом сообщает
Инцидент произошел утром 29 сентября в поселке Рыбачий под Новосибирском, в садовом товариществе «Горняк». Информация поступила в ведомство в 7:09, горел обшитый утеплителем металлический вагончик. До прибытия пожарных в вагончике взорвался газовый баллон. Пострадал 43-летний мужчина, он госпитализирован с ожогами.
Полностью возгорание было потушено в 7:32.
Вероятной причиной возгорания в МЧС называют утечку газа и воспламенение газовоздушной смеси.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.