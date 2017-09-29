Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
08:03 (мск), источник: Publika.md

Председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский дал подписку о невыезде из страны

В период следствия председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский будет находиться на свободе. Как сообщили прокуроры, обвиняемый дал подписку о невыезде
из страны.

Источник: Publika.md

Поличинский проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год он без решения районного совета отправлял коллег в зарубежные командировки. На эти цели было израсходовано более 83 тысяч леев.

Поличинский незаконно утвердил списки сотрудников своего аппарата, которым был предоставлен постоянный доступ к гостайне.

Председателя Дубоссарского района обвиняют также в неправомочном заключении контракта на 440 тысяч леев и незаконном повышении зарплат себе и своему заместителю.

Григория Поличинсого задержали 26 сентября в столичном аэропорту, когда он вернулся из Турции.

Связаться с ним по телефону и получить комментарий в связи с обвинениями пока не удалось — Поличинский не отвечает на звонки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Начальник МВД по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь