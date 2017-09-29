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08:01 (мск), источник: Tengrinews

Поиски двух маленьких детей в Атырауской области: их обнаружили в 150 километрах от дома

В Атырауской области двоих детей нашли в 150 километрах от их дома, после того, как, по словам свидетелей, они сели в такси в сопровождении неизвестной женщины, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокурора региона Ерната Сыбанкулова.

Источник: Tengrinews

По его данным, сообщение о пропаже детей поступило в ОВД Макатского района около 20.30 28 сентября 2017 года. Полицейские приступили к розыскам 4-летней девочки и 5-летнего мальчика, которые приходятся друг-другу двоюродными братом и сестрой.

«По тревоге был поднят весь личный состав полиции района, позднее подключились полицейские близлежащих районов, при координации органов прокуратуры организованы поиски детей с участием не только сотрудников прокуратуры, полиции и акимата, но и неравнодушных граждан», — рассказал Сыбанкулов.

Он сообщил, что примерно в 22.00 поступило первое сообщение, что детей видели в районе «Телевышки» этого села. Один из очевидцев сообщил, что, увидев детей за селом предложил им пойти с ним, однако они отказались и убежали от него. Позже поступило сообщение что детей видели, когда они садились в такси в сопровождении неизвестной женщины. При этом некоторые сельчане утверждали, что в этом районе якобы видели женщину в неадекватном состоянии. Только под утро в 4.00 стало известно, что дети нашлись в 150 километрах от дома — в городе Кульсары Жылыойского района.

«Самое главное здоровью детей не причинен вред, единственное — они замерзли и были голодны. К ним сразу же выехали родители. Предварительно, их туда увезла неизвестная женщина, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, начато досудебное производство по статье 125 УК РК «Похищение человека», — резюмировал Сыбанкулов.

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