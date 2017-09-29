Поиски двух маленьких детей в Атырауской области: их обнаружили в 150 километрах от дома

Он сообщил, что примерно в 22.00 поступило первое сообщение, что детей видели в районе «Телевышки» этого села. Один из очевидцев сообщил, что, увидев детей за селом предложил им пойти с ним, однако они отказались и убежали от него. Позже поступило сообщение что детей видели, когда они садились в такси в сопровождении неизвестной женщины. При этом некоторые сельчане утверждали, что в этом районе якобы видели женщину в неадекватном состоянии. Только под утро в 4.00 стало известно, что дети нашлись в 150 километрах от дома — в городе Кульсары Жылыойского района.