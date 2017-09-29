Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Телеведущий Соловьев:я никогда не скрывал, что я богатый человек
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
18Ребятам о зайчатах
08:19 (мск), источник: dostup1.ru

В Златоусте на 12 лет посадили криминального химика, синтезировавшего амфетамин

48-летний мужчина не только сам делал наркотики, но и содержал притон.

В Златоусте вынесен приговор местному жителю, который делал наркотики и содержал притон, — 48-летний мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области весной 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Судом установлено, что гражданин организовал в съемной квартире химическую лабораторию и изготавливал для дальнейшего сбыта синтетическое наркотическое средство — амфетамин. Там же он у себя принимал потребителей наркотического зелья», — рассказали в УФСБ.

Челябинского гаишника поймали на изготовлении амфетамина.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1, части 1 статьи 228.1 (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств), а также части 1 статьи 232 (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Челябинское УФАС уличило Минстрой в притеснении застройщика в Парковом
Челябинский производитель нетканых материалов получит заем 210 млн рублей от Федерации
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Политологи предрекли новые губернаторские отставки
«Зенит» выиграл второй матч подряд в группе Лиги Европы
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь