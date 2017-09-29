В Златоусте на 12 лет посадили криминального химика, синтезировавшего амфетамин

В Златоусте вынесен приговор местному жителю, который делал наркотики и содержал притон, — 48-летний мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области весной 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Судом установлено, что гражданин организовал в съемной квартире химическую лабораторию и изготавливал для дальнейшего сбыта синтетическое наркотическое средство — амфетамин. Там же он у себя принимал потребителей наркотического зелья», — рассказали в УФСБ.

Челябинского гаишника поймали на изготовлении амфетамина.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1, части 1 статьи 228.1 (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств), а также части 1 статьи 232 (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств) Уголовного кодекса Российской Федерации.