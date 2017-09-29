В Краснодаре торговый центр эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации
Вечером 28 сентября эвакуировали торговый комплекс OZ МОЛЛ в Краснодаре.
Вечером 28 сентября эвакуировали торговый комплекс OZ МОЛЛ в Краснодаре.
По данным оперативных служб, на территории торгового комплекса сработала пожарная сигнализация.
На место направили подразделения МЧС, посетителей и сотрудников эвакуировали. Сигнал оказался ложным, сообщает «Интерфакс».
Причины ложного срабатывания сигнализации устанавливаются.