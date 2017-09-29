Прокуратура не помогла бывшему финдиректору избежать ареста

В уголовном деле о мошенничестве со средствами дольщиков жилья, возбужденном в отношении представителей руководства СУ-155, появился еще один фигурант — бывший финансовый директор компании Сергей Мурашко. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД по Москве и арестовал бывшего финдиректора до 10 октября. Своей вины, по данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, арестованный господин Мурашко не признает и от дачи показаний воздерживается.



Фабула обвинения, предъявленного господину Мурашко, рассказал «Ъ» его адвокат Владимир Ляховский, практически дословно повторяет состав преступления, ранее вмененного бывшему руководителю СУ-155 Александру Мещерякову. Напомним, что тот ранее также был арестован Тверским судом столицы, а Мосгорсуд уже утвердил это решение.



Адвокат Ляховский не стал конкретизировать детали предъявленного его подзащитному обвинения, однако отметил, что соответствующее постановление следствия «пестрит невероятным количеством процессуальных ошибок». «На мой взгляд, следствие, видимо, спешило», — предположил господин Ляховский.



Отметим, что представитель столичной прокуратуры в Тверском суде выступил против ареста господина Мурашко. Надзорное ведомство сочло, что содержание под стражей в данном случае является «чрезмерной мерой». Помимо этого, надзорное ведомство настаивает на переквалификации действий фигуранта с нынешнего мошенничества на гораздо более мягкое «привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ» (ст. 200.3). Отметим, что такую же позицию прокуратура занимала и при избрании меры пресечения бывшему гендиректору строительной компании Александру Мещерякову, однако понимания не нашла ни в Тверском райсуде, ни в Мосгорсуде. Тем не менее и в случае с господином Мурашко надзорное ведомство также опротестовало решение суда первой инстанции. Представление прокуратуры и жалоба защиты на арест бывшего финдиректора будут рассмотрены Мосгорсудом 2 октября.



Стоит отметить, что Сергея Мурашко привлекают к уголовной ответственности уже во второй раз. Он ранее являлся фигурантом расследования налоговых нарушений, допущенных руководством СУ-155. В квартире финдиректора в рамках этого дела даже проводился обыск. Как уже сообщал «Ъ», после того как налоговые недоимки были погашены, уголовное дело было прекращено.



Напомним, что Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в сентябре активизировало расследование в отношении руководства строительной компании. В деле на данный момент говорится о двух преступных эпизодах, связанных с махинациями при строительстве жилых комплексов (ЖК). По версии следствия, в жилищных комплексах на улице Бочкова в Москве и в подмосковной Балашихе компания продала сотни квартир, не имея разрешительной документации. Причем у застройщика отсутствовали разрешение на строительство и свидетельства об оформлении права собственности на земельные участки, где возводилось жилье. Кроме того, при продажах квартир, как считает следствие, применялись схемы, не подпадающие под действующее законодательство о защите дольщиков. При этом только в ЖК на улице Бочкова дольщики купили квартир на 1 млрд руб.



Владислав Трифонов