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09:00 (мск), источник: VN.ru

Пассажир такси спонтанно ограбил цветочный магазин

Ограбление цветочного магазина в Новосибирске неожиданно для самого себя совершил житель области, когда возвращался домой на такси, сообщает ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено 21 сентября около 21.45. По данным следствия, неизвестный зашел в цветочный павильон на улице Доватора и, угрожая продавцу ножом, отобрал выручку в размере 1200 рублей, после чего скрылся.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Новосибирской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой.

Выяснилось, что мужчина решился на преступление спонтанно: возвращаясь домой на такси и увидев цветочный магазин, он попросил водителя остановиться, после чего вошел в помещение и совершил ограбление. В ходе расследования также была установлена причастность задержанного к двум кражам электроинструментов, совершенным в середине сентября под Новосибирском. Сумма причиненного ущерба составила более 25 тысяч рублей.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой) и ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к совершению иных преступлений», — сообщили VN.ru в пресс-службе ведомства.

Цветочные павильоны становятся лакомой добычей для новосибирских грабителей. Первого июля трое мужчин совершили дерзкий налет на цветочный павильон в Ленинском районе Новосибирска. Они заперли продавца в холодильник для цветов, после чего украли девять тысяч рублей.

В марте 30-летний наркоман в цветочном салоне у выхода станции метро «Гагаринская», угрожая 20-летней продавщице разбитой бутылкой, потребовал отдать деньги. Однако девушка неожиданно оказала преступнику отпор, защищаясь с помощью секатора.

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