В Качканаре бесправник протаранил жилой дом
После столкновения с УАЗом.
После столкновения с УАЗом.
Днем 28 сентября 2017 года в Качканаре на улице Октябрьской 34-летний водитель Mazda 626 врезался в обгоняемый УАЗ. От удара иномарка съехала с дороги и протаранила жилой дом.
Виновник аварии получил перелом плеча, его 32-летний пассажир — рану колена.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель Mazda права не получал. Кроме того, он отказался от прохождения медосвидетельствования.