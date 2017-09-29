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08:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В ночной аварии на трассе в Пермском крае погиб водитель «Лады»

По предварительным данным, водитель не соблюдал дистанцию и врезался в иномарку.

Ночью 28 сентября на трассе в Прикамье произошла смертельная авария.

Как сообщает ГУ МВД Пермского края, ДТП произошло около 2 часов ночи на автодороге Подъезд к Перми от М7 Волга. По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗа не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Renault Duster. Иномарка ехала в попутном направлении.

От удара отечественный автомобиль отбросило на стоящий Mercedes-Benz. В результате ДТП водитель «Лады» получил серьёзные травмы и погиб на месте аварии.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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