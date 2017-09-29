В ночной аварии на трассе в Пермском крае погиб водитель «Лады»

Как сообщает ГУ МВД Пермского края, ДТП произошло около 2 часов ночи на автодороге Подъезд к Перми от М7 Волга. По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗа не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Renault Duster. Иномарка ехала в попутном направлении.