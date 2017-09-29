Под Волгоградом поймали сбежавшего заключенного

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФСИН, побег заключенного заметил младший инспектор исправительной колонии № 26 при проверке спецконтингента, трудоустроенного на сельхозработах в поселке Кузьмичи Городищенского района.

«Тут же был организован розыск осужденного, ориентировки переданы всем взаимодействующим структурам. Буквально через четыре часа он был задержан сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.