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11:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом поймали сбежавшего заключенного

Беглого заключенного задержали в Волгоградской области через четыре часа после исчезновения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФСИН, побег заключенного заметил младший инспектор исправительной колонии № 26 при проверке спецконтингента, трудоустроенного на сельхозработах в поселке Кузьмичи Городищенского района.

«Тут же был организован розыск осужденного, ориентировки переданы всем взаимодействующим структурам. Буквально через четыре часа он был задержан сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

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