Пьяного ветерана спецоперации в Сирии поймали в Канске и пожалели

Красноярский гарнизонный суд приговорил к исправительным работам бывшего военнослужащего, которого поймали пьяным за рулем. Как рассказали в пресс-службе суда, в мае 2017 года в городе Канске Красноярского края полицейские задержали пьяного мужчину за рулем автомобиля Nissan. Автоинспекторы установили, что это бывший военнослужащий по фамилии Задов, который не в первый раз нарушает ПДД, — ранее его уже задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.