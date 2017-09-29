Похороны Ольги Емельяновой состоятся 30 сентября в Салавате
Информацией поделился брат погибшей.
Информацией поделился брат погибшей.
Сегодня утром, 29 сентября, стало известно, что похороны Ольги Емельяновой, найденной минувшим вечером, состоятся в эту субботу.
— Здравствуйте, дорогие граждане. Завтра состоятся похороны моей сестры Ольги Емельяновой. Прощание состоится в Салавате по адресу улица Калинина, 58, квартира 27. Прошу всех неравнодушных поддержать семью Оли, — написал Евгений в соцсети.
Уточнить, как помочь семье Емельяновых вы можете у брата погибшей девушки.