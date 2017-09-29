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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Похороны Ольги Емельяновой состоятся 30 сентября в Салавате

Информацией поделился брат погибшей.

Сегодня утром, 29 сентября, стало известно, что похороны Ольги Емельяновой, найденной минувшим вечером, состоятся в эту субботу.

— Здравствуйте, дорогие граждане. Завтра состоятся похороны моей сестры Ольги Емельяновой. Прощание состоится в Салавате по адресу улица Калинина, 58, квартира 27. Прошу всех неравнодушных поддержать семью Оли, — написал Евгений в соцсети.

Уточнить, как помочь семье Емельяновых вы можете у брата погибшей девушки.

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