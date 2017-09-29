В Ростовской области водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Автомобилист наехал на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 26-летний мужчина скончался на месте происшествия. Водитель скрылся.

«На розыск гражданина, совершившего ДТП со смертельным исходом, были ориентированы все наряды полиции. Работая на месте происшествия, полицейские установили предполагаемую марку автомобиля и всех ее владельцев в станице. Во дворе одного из частных домовладений у проверяемого транспортного средства сотрудники полиции нашли повреждения, характерные для ДТП. Водитель в совершении наезда признался», — рассказали в пресс-службе.