В Ростовской области водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В станице Вешенской в ночь с 28 на 29 сентября 19-летний водитель Mercedes насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает
В станице Вешенской в ночь с 28 на 29 сентября 19-летний водитель Mercedes насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает
Автомобилист наехал на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 26-летний мужчина скончался на месте происшествия. Водитель скрылся.
«На розыск гражданина, совершившего ДТП со смертельным исходом, были ориентированы все наряды полиции. Работая на месте происшествия, полицейские установили предполагаемую марку автомобиля и всех ее владельцев в станице. Во дворе одного из частных домовладений у проверяемого транспортного средства сотрудники полиции нашли повреждения, характерные для ДТП. Водитель в совершении наезда признался», — рассказали в
Молодого человека доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он не находится в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.