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09:14 (мск), источник: Городской репортер

Число погибших в ДТП с минивэном и «Газелью» в Ростовской области выросло до трех

До трех человек увеличилось количество погибших в результате ДТП, которое произошло в Багаевском районе 28 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Как ранее сообщал «Городской репортер», авария случилась около 13:00 на 37 км автодороги Волгодонск — Ростов. Водитель, Volkswagen Transporter, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель».

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте происшествия, трое пассажиров этого автомобиля, а также водитель «Газели» с травмами доставлены в больницу.

Позже стало известно, что женщина-пассажир Volkswagen и водитель «Газели» от полученных травм скончались, еще два пассажира минивэна находятся в больнице.

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