Число погибших в ДТП с минивэном и «Газелью» в Ростовской области выросло до трех

Как ранее сообщал «Городской репортер», авария случилась около 13:00 на 37 км автодороги Волгодонск — Ростов. Водитель, Volkswagen Transporter, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель».

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте происшествия, трое пассажиров этого автомобиля, а также водитель «Газели» с травмами доставлены в больницу.