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09:30 (мск), источник: КрымPress

В Севастополе за мелкую взятку пойдёт под суд полицейский

За мелкую взятку в Севастополе будет осуждён инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России.

По данным следствия, 1 июня 2017 года обвиняемый получил от отца несовершеннолетнего юноши, совершившего дорожно-транспортное происшествие, взятку в размере двух тысяч рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по г. Севастополю.

После получения взятки злоумышленник был задержана сотрудниками ОРЧ (СБ) УМВД России по городу Севастополю.

На данный момент уголовное дело (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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