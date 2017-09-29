В Севастополе за мелкую взятку пойдёт под суд полицейский
За мелкую взятку в Севастополе будет осуждён инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России.
За мелкую взятку в Севастополе будет осуждён инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России.
По данным следствия, 1 июня 2017 года обвиняемый получил от отца несовершеннолетнего юноши, совершившего
После получения взятки злоумышленник был задержана сотрудниками ОРЧ (СБ) УМВД России по городу Севастополю.
На данный момент уголовное дело (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.