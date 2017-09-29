В Севастополе за мелкую взятку пойдёт под суд полицейский

По данным следствия, 1 июня 2017 года обвиняемый получил от отца несовершеннолетнего юноши, совершившего дорожно-транспортное происшествие, взятку в размере двух тысяч рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по г. Севастополю.