В Приморье пропал воспитанник детского дома
Воспитанник детского дома Олег Сысоев 2002 года рождения 12 сентября 2017 года ушел из детского дома № 4 и до настоящего времени его местонахождения неизвестно.
Воспитанник детского дома Олег Сысоев 2002 года рождения 12 сентября 2017 года ушел из детского дома № 4 и до настоящего времени его местонахождения неизвестно.
Приметы: на вид — 14 лет, рост — 161−175 см, среднее телосложение, глаза серые, стрижка короткая. Ходит походкой вразвалку.
Всем кто располагает