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09:06 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье пропал воспитанник детского дома

Воспитанник детского дома Олег Сысоев 2002 года рождения 12 сентября 2017 года ушел из детского дома № 4 и до настоящего времени его местонахождения неизвестно.

Приметы: на вид — 14 лет, рост — 161−175 см, среднее телосложение, глаза серые, стрижка короткая. Ходит походкой вразвалку.

Всем кто располагает какой-либо информацией о нахождении Олега Сысоева, просьба сообщить в полицию.

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