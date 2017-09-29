В Шале произошла массовая резня — убийца задержан

Очередная массовая резня произошла в Свердловской области в четверг, 27 сентября 2017 года, днём, сообщил «АиФ-Урал» источник в силовых структурах.

Житель посёлка Шаля насмерть зарезал четырёх человек. Ещё один был госпитализирован в местную больницу. Очевидцы рассказывают, что мужчина в явно неадекватном состоянии шёл по улице с ножом, выискивал жертвы и убивал их. Так продолжалось до тех пор, пока убийцу не обезвредили.

О самом «мяснике» на данный момент известно немного. По имеющейся информации, он уже неоднократно сидел за насильственные преступления.