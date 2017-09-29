В Шале произошла массовая резня — убийца задержан
Неадекватный местный житель убил четырёх человек. Пятая жертва «мясника» госпитализирована.
Неадекватный местный житель убил четырёх человек. Пятая жертва «мясника» госпитализирована.
Очередная массовая резня произошла в Свердловской области в четверг, 27 сентября 2017 года, днём, сообщил «АиФ-Урал» источник в силовых структурах.
Житель посёлка Шаля насмерть зарезал четырёх человек. Ещё один был госпитализирован в местную больницу. Очевидцы рассказывают, что мужчина в явно неадекватном состоянии шёл по улице с ножом, выискивал жертвы и убивал их. Так продолжалось до тех пор, пока убийцу не обезвредили.
О самом «мяснике» на данный момент известно немного. По имеющейся информации, он уже неоднократно сидел за насильственные преступления.
Напомним, что не менее кровавое действо разыгралось накануне, 27 сентября 2017 года, в Алапаевском районе. Житель посёлка Санкино лишил жизни родную мать, сестру и племянницу, после чего поджег дом. Мужчина был задержан неподалеку от места преступления. Ему грозит пожизненное лишение свободы.