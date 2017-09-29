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09:31 (мск), источник: Новости Перми

В массовом ДТП на федеральной дороге погиб водитель

Ночью на трассе Подъезд к г. Перми от М7 Волга водитель отечественной легковушки спровоцировал ДТП, в котором погиб.

В 01:50 по дороге двигался ВАЗ-21120. За рулем был житель Верещагино 1989 года рождения. На 450-ом километре дороги мужчина не выдержал безопасную дистанцию и въехал в Renault Duster. От удара ВАЗ отбросило на стоящий Mercedes-Benz.

В результате аварии водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

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