В массовом ДТП на федеральной дороге погиб водитель
Ночью на трассе Подъезд к г. Перми от М7 Волга водитель отечественной легковушки спровоцировал ДТП, в котором погиб.
Ночью на трассе Подъезд к г. Перми от М7 Волга водитель отечественной легковушки спровоцировал ДТП, в котором погиб.
В 01:50 по дороге двигался ВАЗ-21120. За рулем был житель Верещагино 1989 года рождения. На 450-ом километре дороги мужчина не выдержал безопасную дистанцию и въехал в Renault Duster. От удара ВАЗ отбросило на стоящий
В результате аварии водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.
По факту дорожного происшествия проводится проверка.