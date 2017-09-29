Свердловский облсуд сократил срок одному из осужденных по делу о пытках в ОВД «Заречный»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд сократил до пяти лет срок отбывания в колонии полицейского Анатолия Куриленко, осужденного по делу о пытках в ОВД «Заречный». Приговоры еще четырем сотрудникам полиции суд оставил без изменений, сообщил в пятницу ТАСС адвокат Александр Бокитько, представляющий интересы осужденного Абая Маманова.

«Сегодня суд вынес решение по апелляциям пяти осужденных и их защитников. Суд постановил снизить до пяти лет срок Анатолию Куриленко, в остальной части суд оставил приговор без изменений», — сказал защитник.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 27 марта признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД «Заречный». Оперуполномоченный свердловского главка полиции Анатолий Куриленко был приговорен к шести годам лишения свободы, возглавлявший уголовный розыск в ОВД «Заречный» Андрей Махаев — к четырем годам и шести месяцам, оперуполномоченный райотдела Эдуард Ударцев и начальник ОВД «Заречный» Александр Дубровин — к четырем годам, оперативник Абай Маманов — к трем годам и шести месяцам.

Весной 2017 года все пятеро осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, однако в июле Свердловский областной суд вернул дело в суд первой инстанции в связи с тем, что двое из пяти осужденных по данному делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания.