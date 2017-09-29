Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
09:44 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове двое подростков грабили недостроенные дома

Двое несовершеннолетних приятелей, проживающих в Тирасполе решили выручить денег кражей инструментов и прочих вещей, с территорий строящихся частных домов.

Источник: Actualitati.md

Сначала подростки 14 и 15 лет работали вместе. Так им удалось выкрасть увесистый перфоратор и холодильник. Осмелев, один из ребят решил пойти на дело в одиночку, украв строительный инструмент, кинопроектор и некоторые другие вещи на внушительную сумму.

Сотрудники правопорядка обнаружили украденное на пустыре. Ведется следствие.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Французскую звезду кино Алена Делона госпитализировали
СМИ: «Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Утверждена стратегия повышения финансовой грамотности россиян
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ: недосыпание работников дорого обходится компаниям
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь