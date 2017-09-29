В Молдове двое подростков грабили недостроенные дома

Сначала подростки 14 и 15 лет работали вместе. Так им удалось выкрасть увесистый перфоратор и холодильник. Осмелев, один из ребят решил пойти на дело в одиночку, украв строительный инструмент, кинопроектор и некоторые другие вещи на внушительную сумму.