В Молдове двое подростков грабили недостроенные дома
Двое несовершеннолетних приятелей, проживающих в Тирасполе решили выручить денег кражей инструментов и прочих вещей, с территорий строящихся частных домов.
Двое несовершеннолетних приятелей, проживающих в Тирасполе решили выручить денег кражей инструментов и прочих вещей, с территорий строящихся частных домов.
Сначала подростки 14 и 15 лет работали вместе. Так им удалось выкрасть увесистый перфоратор и холодильник. Осмелев, один из ребят решил пойти на дело в одиночку, украв строительный инструмент, кинопроектор и некоторые другие вещи на внушительную сумму.
Сотрудники правопорядка обнаружили украденное на пустыре. Ведется следствие.