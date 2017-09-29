В Ставченах мотоциклист не справившись с управлением, вылетел с дороги и погиб

По предварительным данным полиции, он двигался на высокой скорости и не справился с управлением.

В итоге мотоцикл выбросило с дороги. Водитель вез пассажира, у которого диагностированы только легкие травмы.



Обстоятельства аварии и личность погибшего выясняются.



«На проезжей части виден тормозной след. Выясняем что могло стать причиной аварии: высокая скорость, потеря управления… Мотоциклист 1993 года рождения. У него норвежские документы. Предстоит установить, является ли он является гражданином Молдовы», — сказал патрульный инспектор Георге Спыну.