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10:27 (мск), источник: РБК

Главный редактор «Ленты.ру» рассказал о возможных причинах нападения

В руководстве «Ленты.ру» связали ночное нападение на издание с «историческими материалами» о Сталине и Гитлере. Неизвестные разбили в здании окна и оставили на стенах националистические надписи, а также сообщение: «врешь, Лента».

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров назвал возможные причины нападения на редакцию, об этом он рассказал РБК.

«В последнее время громких материалов насчет национализма у нас не выходило. Может быть, это нелюбители всяких исторических материалов, потому что у нас выходило несколько материалов про взаимоотношения Сталина и Гитлера перед Второй мировой войной», — сказал Тодоров, отметив, что при нападении на здании редакции нарисовали цифры «88», кельтский крест и «свастон».

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, сейчас охрана издания «активизирована». «Будем защищать своих ребят. Сама охрана во время инцидента все видела и слышала, оперативно ликвидировала пожар. И замена окна — это мелочь, по сравнению с тем, что никто не пострадал», — добавил Тодоров.

Как пояснил РБК директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев, в 01.55 мск со стороны парковки в угловом окне первого этажа были разбиты стеклопакеты, и внутрь здания, в помещение IT-департамента, были заброшены две бутылки с горючей смесью.

Охрана потушила начавшийся пожар штатными средствами. Пострадавших нет. При осмотре места происшествия с внешней стороны здания обнаружены надписи, нанесенные белой краской: «Врешь Лента», свастика, перечеркнутый круг (как прицел) и цифры «88».
Матвей Алексеев


По его словам, записи с камер наружного наблюдения «Даниловской мануфактуры» показывают двух человек, которые проникли на территорию мануфактуры из прилегающего сквера с западной стороны территории комплекса.

«Там разрезана фасадная сетка. Они забрасывают бутылки с горящими фитилями в окна. Качество записи низкое. Лица людей, атаковавших офис, камеры не зафиксированы», — заключили в дирекции Rambler&Co.

До этого в ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения на здание редакции «Лента.ру».

«Неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, д. 9, и бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, после чего скрылся. Произошло незначительное возгорание», — заявили в пресс-службе, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителей», — добавили в полиции.

В ночь на 29 сентября неизвестные атаковали офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе. Это произошло примерно в 2:00 мск, говорится на сайте издания. Злоумышленники разбили стекло в одном из окон здания, попытались поджечь его, разрисовали стены оскорбительными надписями и нацистской символикой.

Неизвестные напали на редакцию издания Lenta.ru
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Сергей Саморуков
А что написали -то в этой Ленте ??? Хоть бы пояснили или так заманивают на их сайт ?
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