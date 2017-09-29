Главный редактор «Ленты.ру» рассказал о возможных причинах нападения

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров назвал возможные причины нападения на редакцию, об этом он рассказал РБК.



«В последнее время громких материалов насчет национализма у нас не выходило. Может быть, это нелюбители всяких исторических материалов, потому что у нас выходило несколько материалов про взаимоотношения Сталина и Гитлера перед Второй мировой войной», — сказал Тодоров, отметив, что при нападении на здании редакции нарисовали цифры «88», кельтский крест и «свастон».

По его словам, сейчас охрана издания «активизирована». «Будем защищать своих ребят. Сама охрана во время инцидента все видела и слышала, оперативно ликвидировала пожар. И замена окна — это мелочь, по сравнению с тем, что никто не пострадал», — добавил Тодоров.

Как пояснил РБК директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев, в 01.55 мск со стороны парковки в угловом окне первого этажа были разбиты стеклопакеты, и внутрь здания, в помещение IT-департамента, были заброшены две бутылки с горючей смесью.

Охрана потушила начавшийся пожар штатными средствами. Пострадавших нет. При осмотре места происшествия с внешней стороны здания обнаружены надписи, нанесенные белой краской: «Врешь Лента», свастика, перечеркнутый круг (как прицел) и цифры «88». Матвей Алексеев



По его словам, записи с камер наружного наблюдения «Даниловской мануфактуры» показывают двух человек, которые проникли на территорию мануфактуры из прилегающего сквера с западной стороны территории комплекса.



«Там разрезана фасадная сетка. Они забрасывают бутылки с горящими фитилями в окна. Качество записи низкое. Лица людей, атаковавших офис, камеры не зафиксированы», — заключили в дирекции Rambler&Co.



До этого в ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения на здание редакции «Лента.ру».

«Неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, д. 9, и бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, после чего скрылся. Произошло незначительное возгорание», — заявили в пресс-службе, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.



«Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителей», — добавили в полиции.