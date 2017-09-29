Нетрезвый водитель сбил двух женщин в Братске. Одна из них погибла на месте

ДТП произошло около девяти часов вечера. Братчанки переходили одну из центральных улиц — Ленина. Но не по пешеходному переходу. 72-летнюю пенсионерку в тяжёлом состоянии бригада скорой помощи доставила в Первую горбольницу Братска. 46-летняя женщина погибла. По сообщениям мобильных репортёров, на дороге тело пролежало полтора часа, прежде чем его забрал свецавтомобиль. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение водителя «Лады-Калины». Его поместили в спецприёмник.