59 новосибирцев утонули на водоемах летом-2017

Всего с начала купального сезона на водоемах Новосибирской области погибло 59 человек, спасены 20 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших на водных объектах увеличилось на четыре человека, количество спасенных уменьшилось на 16 человек.

Основные причины гибели на воде — купание на необорудованном месте (26 человек), купание на необорудованном месте в алкогольном опьянении (16 человек), во время рыбалки (5 человек), купание без присмотра родителей (5 детей).

В летний период в Новосибирской области было открыто 25 официальных пляжей. Наиболее опасными местами для купания являлись Новосибирское водохранилище, карьер Юго-Западного жилмассива и река Иня, где, несмотря на выставленные запрещающие знаки, произошли несчастные случаи.

Ситуация по обеспечению безопасности людей на водных объектах изменилась в лучшую сторону в Барабинском, Болотнинском, Каргатском, Кочковском, Маслянинском, Усть-Тарском, Убинском и Чулымском районах.

Начальник новосибирского МЧС Виктор Орлов отметил, что в 2018 году необходимо будет максимально привлекать сельских старост во всей области, так как работа в тех районах, в которых в этом году старосты активно занимались патрулированием водных объектов, дала положительный эффект.

Рейды на запрещенные к купанию водные объекты, которые периодически устраивали спасатели и полиция, не всегда производили на отдыхающих должное впечатление.